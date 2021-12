Gustavo Bolívar dice que “es verdad” que las madres de Soacha fueron usadas

“Si Gustavo Petro no es elegido, no me posesiono”: Gustavo Bolívar

El senador Gustavo Bolívar habló en W Radio acerca de su participación como cabeza de lista al congreso del Pacto Histórico y aseguró que no tenía planeado aspirar, pero ante la negativa de Margarita Rosa de Francisco de participar, el partido le insistió para que se volviera a postular.

Además, se refirió a las críticas que le han hecho a la estructuración de las listas del Pacto Histórico, entre ellas, las de las madres de Soacha, quienes manifestaron que se han sentido usadas por la colectividad. Esto les respondió: “eso es verdad, es real”.

“Yo no participé en la escogencia de las personas que están en las listas, no tuvimos tiempo de hacer unas elecciones primarias porque el Pacto Histórico es un partido nuevo y al no haber esto, es muy difícil escoger el orden de las listas y se han quedado personas muy valiosas por fuera”, señaló.

“Para el Senado se inscribieron 359 personas y, más o menos, los elegibles pueden estar dentro de los renglones 20 o 30, ¿Cómo hacía uno para meter a toda esa cantidad de gente? Además, en el Pacto Histórico hay más de 15 partidos y cada uno quería tener uno o dos candidatos”, agregó Bolívar a su explicación.