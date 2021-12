“María F. Cabal y Rafael Nieto son una decepción”: Congresista Edward Rodríguez

En Sigue La W estuvieron hablando las Madres de Soacha y el representante Edward Rodríguez sobre las inconformidades que tenían, cada uno, con los respectivos partidos políticos para los cuales trabajaban, el Pacto Histórico y el Centro Democrático, respectivamente.

El congresista señaló las razones por las que decidió dar un paso al costado de su bancada y dijo: “No me voy decepcionado, logramos hacer lo que le propusimos a la ciudadanía, que logramos trabajar por los colombianos. Puedo mirar a los ojos a los 105.623 ciudadanos que me apoyaron y decirles que les cumplí. Me voy decepcionado de un sector pequeño que hace politiquería en el Centro Democrático”.

Edward Rodríguez continuó con su relato dando los nombres de tres parlamentarios del Centro Democrático que, para él, son una decepción y le están haciendo mucho daño al partido.

“Rafael Nieto y María Fernanda Cabal son una decepción; hacer política a través de chismes es lo más desagradable, lo más antiguo y lo más perverso, por eso la ciudadanía ya no los quiere. Y el señor Marco Antonio Velilla quien creo que me cobró lo del ‘Cartel de la toga’ y por eso este señor, que es un bandido, hoy pertenece al Comité de Ética y un Comité de Ética sin ética no debería estar en un partido como el Centro Democrático y hasta que eso no se limpie no hay nada que hacer”.