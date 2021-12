“Sentí que iba a morir”: mujer denuncia que le dispararon en la cabeza para robarla en Bogotá

Bogotá

Una nueva historia de inseguridad se conoció en las últimas horas, en la localidad de Suba, en el sector de Aures II, una mujer se salvó milagrosamente de morir, tras haber dice ella, recibido un disparo en su cabeza.

“Salgo a trabajar hacia las 5 de la mañana y día tipos de abordan y me encañonan, cuando entregó el bolso, empieza a requisarme y a cogerme, qué le dé más, cuando me agarra yo empiezo a gritar”.

En ese momento, relata con la voz entre cortada, que pensó que iba morir. “Él me dispara en la parte izquierda de la cabeza, yo quede aturdida, pensé que me había disparado en el ojo porque no veía nada, salgo gritando hacia la avenida para que alguien me ayudara”.

Lo increíble del caso dice la mujer, es que no es la primera vez que en ese mismo punto y misma cuadra, varias personas también han sido víctimas de los mismos delincuentes. “Ya van tres casos, una mujer y un hombre, afortunadamente no pasó a mayores con las otras personas, al señor lo arrastran por toda la cuadra para llevársele el bolso”.