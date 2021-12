Duque responde por primera vez frente a frente los reclamos de un integrante de la Primera Línea

En medio de la presentación de la Escuela de Formación en Política y Democracia para Consejeros de Juventudes en Cali, uno de los jóvenes líderes y representante de la Primera Línea de la Carrilera cuestionó al presidente Iván Duque sobre las investigaciones y los procesos que adelanta el gobierno para reparar las víctimas del Paro Nacional. Ante las preguntas, el jefe de Estado respondió al joven, que también fue elegido como Consejero de la Juventud, y aseguró que las investigaciones se adelantan tanto para la Fuerza Pública como para los que violentaron a la sociedad.

“Rechazamos la violencia en plano, todas sus formas. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro, a secuestrar a otro, a intimidar a otro, ni a violentar sus espacios, ni a destruir el espacio público, ni el comercio, ni a destruir el transporte público. Pero si hay gente de la Fuerza Pública que está por encima de sus compromisos legales y constitucionales se investiga y se sanciona, pero también los que agraden a la sociedad o los que agreden a la Fuerza Pública o los que alteran los derechos de la sociedad. La verdad y la investigación tiene que ser sobre todo los hechos de violencia”, dijo el mandatario en medio del encuentro.

Así mismo, felicitó al joven que se presentó a los Consejos de Juventud, en lo que fue elegido democráticamente, “todos tenemos que fortalecer el tejido democrático, podemos tener muchas diferencias y desacuerdos, pero no es para que pensemos igual, pero si para ponernos de acuerdo en lo fundamental, en lo que no es partidista en lo que no es ideológico y me alegra que vengas de la primera línea y que hoy seas consejero de la Juventud. Por encima de cualquier cosa está la democracia y nos podemos escuchar”.