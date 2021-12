En Santa Marta un mecánico cumplió el sueño de ser profesional

Santa Marta

Alcides Rodríguez Ramírez tiene 46 años, es uno de los cerca de 1.400 estudiantes que tiene la Universidad del Magdalena y se acaba graduar como administrador de empresas.

Podría ser uno más de esos miles de colombianos que en 2021 materializó el sueño de obtener un título, pero su historia es digna de imitar por su persistencia y las ganas de convertirse en un ejemplo para sus hijos.

En el año de 1995 empezó a cursar sus estudios en esta institución educativa, pero por circunstancias de la vida no se pudo graduar, pese a haber cursado todas las asignaturas.

Es esposo, y padre de tres hijos, pues con su trabajo como mecánico automotriz ha logrado sacar a su familia adelante. Dos de ellas son estudiantes de la misma universidad. Yohelis, cursa noveno semestre en el Programa de Negocios Internacionales y, Yorlenis, cuarto semestre en la carrera de Cine y Audiovisuales.

“La verdad es que mis hijos se convirtieron en un motor para lograr llegar hasta donde estoy. Ellos me sirvieron mucho para impulsarme, para lograr acomodarme nuevamente a como se están manejando las cosas hoy en día, ellos siempre me impulsaron. Mi esposa también me inspiró para que siguiéramos adelante. Y yo siempre les he dicho, no hay que dejar los sueños atrás, hay que luchar por ellos y que con la gracia del Señor todo se puede. El señor me abrió las puertas” manifiesta lleno de emoción, Rodríguez Ramírez.

Alcides Rodríguez cree en Dios, con mucha fe, y le concede este triunfo a su gracia divina. Pero su título no fue un camino fácil. Estuvo lleno de solicitudes, insistencias y tutelas para poder lograrlo, pues lo consiguió gracias a las políticas de flexibilización que implementó la universidad donde cursó sus estudios.