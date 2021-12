La activista Laura Medina sería la candidata de Uribe en Bogotá para la Cámara de Representantes

“Es una carta cargada de veneno, su cinismo no tiene límites”: defensa de Uribe a Santos

Según reveló Catalina Suárez en su sección Al Oído, la lista del Centro Democrático para la Cámara de Representantes ya se está diseñando y el expresidente Álvaro Uribe ya tendría a su candidata en Bogotá.

La mujer que tendría el respaldo del también exsenador sería Laura Medina, quien hoy por hoy es asesora de Uribe y ha sido activista en favor de las ideas del exmandatario desde hace un buen tiempo y así lo deja ver en su cuenta de Twitter.

“La politóloga Laura Medina podría estar llegando a la lista de la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, noticia que tiene a más de uno pensativo, ya que la activista cuenta con todo el apoyo del expresidente Uribe, para muchos es su candidata en Bogotá”, dijo Catalina Suárez en Al Oído.

No es la primera vez que Laura Medina busca aspirar a un cargo público, pues en las pasadas elecciones buscó ocupar un puesto en el Concejo de Bogotá; sin embargo, los votos no le alcanzaron.

Medina también hizo ruido suficiente en redes sociales en contra de Alejandro Riaño, pues no estaba de acuerdo en que su productora se viera beneficiada de la economía naranja y aun así, la criticara, a lo que el humorista respondió que no ha recibido recursos de este gobierno, sino del Estado y que si se llegara a ver beneficiado por la Economía Naranja “eso no impediría salir a hablar mal de esta”.