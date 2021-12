TikTok se convierte en una plataforma esencial para las campañas presidenciales

Las exigencias de los más jóvenes, el avance de la tecnología y el alcance de las nuevas plataformas han reinventado la manera de enviar y recibir mensajes. Por ello, y a propósito de los comicios que se avecinan, las redes sociales se convirtieron en una herramienta fundamental de comunicación entre candidatos y electores, especialmente para aquellos que apenas cumplieron 18 años y van a ejercer por primera vez su derecho al voto.

Es así que, TikTok se vuelve tendencia y hace que los contenidos publicados en esta plataforma tengan el poder de decisión para la escogencia del primer mandatario de los colombianos en las elecciones presidenciales que se realizarán en mayo el próximo año.

Si bien en Colombia todavía existen varias regiones sin posibilidad de acceso a una conexión de internet, es importante tener en cuenta que el informe sobre las tendencias digitales, redes sociales y mobile, Digital Report 2021, muestra un aumento significativo de los usuarios de internet y de las redes sociales en los últimos 12 meses donde 1,3 millones de nuevos usuarios se unieron a las redes sociales cada día durante 2020, es decir, 15 nuevos usuarios cada segundo.

Sin embargo, las campañas presidenciales ya no solo se centran su publicidad en medios masivos como radio, televisión o prensa, pues el internet y las redes sociales juegan un papel protagónico en los planes de comunicaciones de los jefes de prensa a cargo de los aspirantes a ocupar la Casa de Nariño.

Por esa razón, varios candidatos a la presidencia optaron por abrir cuentas en TikTok y adaptar su lenguaje para captar la atención de sus potenciales votantes, veamos:

El precandidato presidencial, Federico Gutiérrez (@federricol) con más de 5.000 seguidores en TikTok publica sus actividades políticas, bailes y mensajes y humorísticos para atraer con las ideas que propone.

De la misma forma, Juliana Zuluaga Martínez, la hija de menor de Óscar Iván Zuluaga, el candidato presidencial del Centro Democrático, muestra un lado más humano y divertido de su papá en su TikTok @lahija.delman como una estrategia para acercase al electorado.

Mientras tanto, el precandidato presidencial Sergio Fajardo (@sergiofajardov), quien hace parte de la coalición de la Esperanza, tiene una cuenta en TikTok en la que muestra su faceta como docente, analista en temas de actualidad y por supuesto, las propuestas de su campaña presidencial.

Por su parte, Alejandro Gaviria ( AlejandroGaviriaUribe) quien le entregó a la Registraduría Nacional alrededor de 1′200.000 firmas para avalar su candidatura presidencial y anunció que el paso siguiente es hacer una fuerte campaña para ganar la consulta de la Coalición Centro Esperanza el próximo mes de marzo, también le ha dado un fuerte enfoque a su red social TikTok que con más de 2.500 seguidores muestra las acciones positivas en su campaña presidencial, su faceta profesional y hace videos de sus gustos personales.

Por otro lado, David Barguil (equipobarguil), el candidato presidencial por el partido Conservador, abrió la cuenta de TikTok enfocada en la promoción de su campaña presidencial, y aunque hasta ahora cuenta con 10 seguidores ya tiene 50 me gusta en 17 publicaciones.

Asimismo, el exalcalde de Bucaramanga y candidato presidencial, Rodolfo Hernández, también se ha dado a conocer en el país y a su candidatura presidencial a través de su cuenta de TikTok ingrodolfohernandez.

Luisa Fernando Olejua, su directora comunicaciones, habló en W Fin de Semana sobre cómo funciona la campaña de Rodolfo Hernández en redes sociales.

Manifestó que “nosotros podríamos hacer maravillas, pero si no tuviéramos semejante personaje, no tendríamos el éxito. Tenemos una gran persona que entiende la importancia de las redes sociales, pero su filosofía de hacer política no es tradicional”.

Igualmente, el candidato presidencial, Alejandro Char, (alejandrocharch) también se une a las tendencias de TikTok en la carrera por llegar a la Casa de Nariño, y es que allí además de compartir contenidos sobre su campaña también muestra sus gustos personales y actividades familiares.