Yina Calderón prometió ser la mejor representante de Colombia en EE.UU: “Me voy para no volver”

Hace unas semanas, el influencer Yeferson Cossio aseguró por medio de sus redes sociales que se iría del país añadiendo que debía pagar 527 millones de pesos de impuestos, sin contar que cada dos meses le descuentan de su cuenta bancaria alrededor de otros $100 millones por otro tipo de impuesto.

Dicho acto de Cossio alertó a más de un colombiano haciéndolos desear una pronta migración. Este es el caso de la empresaria Yina Calderón, quien en medio de lágrimas y en aparente estado de embriaguez, esté miércoles por medio de un live de su cuenta de Instagram anunció que dentro de muy poco tiempo se irá de Colombia.

“Yo no voy a estar más en su país. El 15 tengo la cita en la Embajada para la visa, seguramente me la den. Así que el otro año me voy para Estados Unidos y no vuelvo”, añadió.

Del mismo modo, la también influencer aseguró que se va para no volver pero prometió ser la mejor representante de Colombia.