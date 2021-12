¿Negociando contratos y hojas de vida en la Unidad de Tierras del Magdalena? Los audios que salpican al director

Businesswoman signing contract document with pen on a desk at office / nirat

Sigue La W reveló en primicia que desde la Unidad de Restitución de Tierras de la Seccional del Magdalena denuncian una supuesta “feria de empleos y contratos”. El hecho estaría salpicando a Francisco Antonio Sampayo, quien llegó como director de dicha entidad hace un mes y medio.

Ante la situación, W Radio conoció los audios de conversaciones entre Sampayo y otros sujetos en los que supuestamente estaría ofreciendo puestos en ciudades como Santa Marta, o El Plato, en el mismo departamento.

“Podría haber una posibilidad ahí en un tema, ahí en el Plato, Magdalena, pero eso es un pueblo. No sé si tú esperas ahorita que venga acá el otro año el tema de acá en la sede Central mejor en Santa Marta”, se escuchó en uno de los audios.

Además del supuesto ofrecimiento, se conocieron otros apartes del director seccional de la Unidad de Restitución de Tierras en el que se refiere a supuestos salarios y las exigencias que le dice a una persona a quien llama “Ana”.

“Bueno entonces yo voy, yo no sé si mando la hoja de vida tuya...Pero lo que sí te aconsejo es que ojalá, ¿y por qué no arrancas la Especialización este mismo año, trata eso de no demorarla…porque acá los abogados son es especialistas la mayoría y sin Especialización no tienes buen ingreso… ahí lo que pagan 3′600.000 allá en Plato”, dijo supuestamente Sampayo.

Sobre el tema de las hojas de vida también se refiere. “Hay que buscar, pero cuáles hojas de vida y habría que buscar unas que no cumplan. Yo tengo un primo mío ahí, ¿será? Que no tiene la especialización”, dijo.

En cuando a los exámenes, también se estarían realizando conversaciones para manipular las preguntas o respuestas de las pruebas para llegar a un cargo en la Unidad de Restitución de Tierras.

Sigue La W conoció que otros funcionarios estarían involucrados en la situación que ocurre justo antes de las elecciones del 2022, cuando los ojos están puestos para evitar la manipulación.

¿Qué dice el director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras?

Andrés Castro, director Nacional Unidad de Restitución de Tierras, respondió en Sigue La W ante la revelación de los audios. Además de expresar su preocupación al decir que estaba “indignado”, aprovechó para dar su opinión sobre la supuesta feria de empleos y contratos.

“Esos amaños no se han producido, no se han realizado las contrataciones y tampoco puedo permitir que se dañe la imagen de la entidad”, expresó Castro.

Sobre la forma en la que se escogió a Francisco Antonio Sampayo como director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en el Magdalena, contó que se trato de un proceso “objetivo” de acuerdo a su experiencia en la rama.

“Buscamos hojas de vida y encontramos que Francisco Antonio Sampayo es una persona especializada, hacemos un proceso de selección objetiva y yo decidí que era la persona indicada para reemplazar a Martín Gutiérrez. Él no tiene antecedentes judiciales ni disciplinarios”, contó Castro.

El director Nacional de la Unidad de Restitución de Tierras también aseguró que por los cuestionamientos, Sampayo “debe salir”. Sin embargo, primero debe comenzar un proceso sobre la supuesta feria de contratos.