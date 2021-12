“Estoy cumpliendo una sentencia que me obliga a duplicar funcionarios”: Procuradora Cabello

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, habló acerca de los 1.200 cargos que se habilitaron para la entidad y, de acuerdo con sus palabras, esto ocurre en cumplimiento a una sentencia hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obedece a la distribución de tareas de funcionarios públicos, pero que, de haber sido por ella, no habría creado ni siquiera un cargo.

“La ley 2094 estableció que, si dentro de la organización interna no se alcanzaba a cumplir con lo impuesto por la Corte Interamericana, Función Pública entregaría un estudio al presidente con la consideración de reorganizar y que se referían a unos 1.200 cargos, eso no quiere decir que los vamos a nombrar hoy”, señaló la funcionaria a Caracol Radio.

Cabello también explicó que, ante la preocupación del presupuesto de la nación y los casos de impunidad que pueden quedar si no se evalúan los procesos a tiempo, hará cumplimiento a estos cargos con dinero de la misma entidad.

“Mi preocupación fue por el presupuesto, porque el país tiene problemas y además está en reactivación económica y segundo, como resolvíamos tantos casos de impunidad. A raíz de esto analizamos que estos cargos tienen que salir del mismo presupuesto de la Procuraduría cumpliendo lo dicho por la Corte Interamericana”.

También se refirió a las críticas que le han caído desde varios sectores políticos por estos 1.200 cargos en plena época electoral y habló acerca de su presunta relación con los Char: “Se empiezan a crear especulaciones y le pido a la Coalición que me diga cuándo he pertenecido a la casa Char, llevo 35 años en la rama judicial y los puestos me los he ganado por concurso público… Quieren endosarme un grupo político que nunca he tenido, para procuradora las bancadas costeñas de todos los partidos me apoyaron, pero eso es distinto”.

Julio Sánchez Cristo, director de W Radio, señaló que espera poder hablar con la procuradora Margarita Cabello para tratar, a parte de la creación de los 1.200 cargos públicos, sobre el caso de Reficar y su presunta reunión con la exministra de las TIC, Karen Abudinem, en pleno escándalo del contrato con Centros Poblados.

Juan Pablo Calvás, editor general de la emisora, también se cuestionó frente a lo dicho por la funcionaria en Caracol Radio y espera que ella le responda en qué parte de la sentencia de la CIDH dice que debe tener de a dos procuradores, uno como juez y el otro como instructor, pues la sentencia dice que se garantice al funcionario que la sanción de autoridad administrativa se dé a través de condena y no por parte del órgano administrativo.

“El tema de la CIDH plantea lo siguiente, que las sanciones sancionatorias que resulten de la actuación de la Procuraduría tiene que tener un control jurisdiccional automático, antes de producir efectos jurídicos cuando se hable de destitución o inhabilidad, es decir, tiene que pasar por un juez, y lo que dijo la procuradora es que se duplican los cargos porque un procurador tendrá la función de juez entonces ¿para qué tenemos los otros jueces, los de la rama judicial?”, explicó Calvás.