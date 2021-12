“La verdadera solución a la movilidad es que usen el SITP”: Claudia López

Bogotá

En diálogo con La W Radio, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, habló acerca de los problemas de movilidad que afronta la ciudad y lo dicho por el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, acerca de que el próximo año el tráfico vehicular será peor; señaló que la solución a esta crisis, que durará 10 años, es usar el SITP, el transporte público o compartir el carro.

“El bus que es transporte público va solo porque la gente prefiere ir en carro quemando gasolina sola, hay que usar el transporte público, esa es la verdadera solución. En vez de ir en un carro solo vaya en el SITP que mucho esfuerzo hemos hecho para que no sea contaminante o comparta el carro al menos, pero insisto en el transporte colectivo”, aseguró la alcaldesa.

“La clave de que no colapsemos es el transporte colectivo; si cada quien insiste en ir solo en un carro grabando y diciendo que horro el trancón, el trancón es usted que podría ser un transporte colectivo… La clave, y eso es lo que va a explicar la Secretaria de Movilidad, implica reorganizar la movilidad para que sea menos individual, menos contaminante y más colectiva”, agregó.

Por último, Claudia López habló de lo que contempla el POT para la movilidad: “Si tenemos que comprar predios para ampliar vías, los compramos. Por ejemplo, para hacer el corredor verde de la carrera séptima hemos tenido que comprar miles de predios de manera que el peatón tenga su andén, los ciclistas su carril segregado sin contaminar, los vehículos particulares sus carriles y el transporte público un carril exclusivo”.

“Nos vamos a demorar 15 años haciéndolo, la buena noticia es que el Metro que no hemos hecho los vamos a hacer, los andenes que no hemos hecho los vamos a hacer, las ciclorrutas que no hemos hecho las vamos a hacer, lo complicado es que vamos a estar 10 años en obra y debemos organizarnos mejor”, concluyó la mandataria.