“No importa que edad tengas”, mujer colombiana se convierte en modelo cotizada a sus 71 años

La colombiana Gloria Lida Morales ha decidido demostrar al mundo que la edad no tiene importancia cuando se trata de cumplir tus sueños y se convirtió en una cotizada modelo a sus 71 años de edad.

La vallecaucana que unos años atrás se dedicaba de ciento a su profesión como enfermera, se vio impulsada por su hijo, pues él quiso cumplir el sueño de infancia de su madre de convertirse en modelo, y se apuntó a una academia de modelaje.

“Cuando ya me hice adulta y salgo de trabajar de enfermería, me veía caminando en pasarela, mostrando trajes hermosos y lo fui elementado... es una lucho pero lo logré”, dijo Gloria Lida Mesa para La Hora del Regreso.

Como cualquier otra estudiante de pasarela, empezó sus entrenamientos diarios de modelaje, fotografía, expresión corporal y acudió a un cambio de imagen que para este entonces la tienen conquistando las pasarelas de Cali y Colombia, y triunfa como modelo de catálogo.

Y aunque al principio tuvo que enfrentar miedos al pensar que la rechazarían por su decisión, recibió un gran acogimiento por parte de sus compañeras. “Yo al verme al rededor de solo niñas pensé que me iban a rechazar, pero al contrario, nunca me miraron diferente, inclusive me unieron a ellas y me hacen sentir como una niña más, cuando salgo a pasarela y me aplauden me hace sentir mejor”, anunció.

La modelo ahora sueña con tocar pasarelas internacionales, y al parecer no demorará mucho, pues en unos meses estará deleitando al público de Estados Unidos con su gran talento.

“Mi sueño en este momento es salir del país, en los próximos meses estaré en Estados Unidos, estoy invitada como modelo en un evento de moda que harán allá (...) quiero lograr pasarelas en Italia, París.. ese es mi próximo sueño”, ultimó la modelo.