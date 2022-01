La canción que Juan Pablo Calvás y Paola Herrera le hicieron a 4-72 por retrasos en entregas

Durante el programa Sigue La W, hubo un momento de inspiración y un nuevo talento desbloqueado por parte de Juan Pablo Calvás, director del programa, y Paola Herrera. Ambos compusieron y cantaron una canción para 4-72 y su problema con la entrega de paquetes.

El numeral del programa fue #JuegoLimpio y entre las opiniones de los oyentes estaban las quejas contra la empresa 4-72 por la demora en la entrega de los paquetes, un inconveniente que ya lleva tiempo y ha sido ampliamente desarrollado en W Radio.

Ante esto, le escribieron a Carlos Contreras, integrante de Sigue La W, hacer una sección dedicada a esta problemática y Paola preguntó: “¿Cómo se llamaría la sección?” a lo que los demás miembros de la mesa reaccionaron con tono pensativo.

Carlos respondió diciendo que se le podría meter hasta una canción, a lo que Paola agregó que a la compañía le tienen un numeral, el cuál es “4-72 dónde está mi paquete”, lo que iluminó a Juan Pablo para utilizar el ritmo del villancico ‘Mamá ¿dónde están los juguetes?’ y componer el tema.

“Tocaría pedirles ayuda a nuestros amigos de La Luciérnaga, pero sería algo así como: ¿Dónde está mi paquete?, 4-72 por qué no me lo entregas”, dijo Juan Pablo y Paola Herrera añadió otra parte a la canción: “será que no han pagado impuestos, que la Dian los trabo”.

Por último, el director de Sigue La W planteó otra idea de cómo podría ir esta canción: “La Dian dónde están mis paquetes, la Dian, 4-72 no lo trajo” y finalizó diciendo que el lío de esta empresa de entregas y envíos no es juego limpio.