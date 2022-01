Julio Sánchez DJ: especial de la magia del cine y su música

Conéctese con la transmisión especial de Julio Sánchez Cristo DJ, quien este sábado estará revelando una lista del especial de la actuación y el cine. Se trata de temas que le han dado vida al cine desde importantes producciones de Hollywood hasta clásicos de Disney.

A continuación siga en vivo el especial en W Radio, así como la lista completa de las canciones.

PRIMERA HORA

You´re the one that i want - John Travolta, Olivia Newton John

Umbrella - Rihanna, JAY-Z

Gimme Shelter - The Rolling Stones

One way or another - Blondie

Evergreen (Love Theme “A star is born”) - Barbra Streisand

La gata bajo la lluvia - Rocío Dúrcal

A beautiful lie - Thirty Seconds To Mars

Always - Bon Jovi

Gettin´jiggy wit it - Will Smith

Cry me a river - Justin Timberlake

Halo - Beyoncé

Jenny from the block - Jennifer Lopez

SEGUNDA HORA

Vino añejo - Rubé Blades

Hasta ayer - Marc Anthony

A far l’amore comincia tu - Raffaella Carra

Datemi un martello - Rita Pavone

Salió el sol - Don Omar

Lose yourself - Eminem

Fantasy - Mariah Carey

Believe - Cher

Martha - Tom Waits

Hey jude - The Beatles

The metal - Tenacious D

TERCERA HORA

Je vole - Louane

Nuestra historia de amor - Claudia De Colombia

Like a prayer - Madonna

Fame - Irene Cara

Proud Mary - Tina Turner

The rose - Bette Midler

Piel morena - Thalia

La gota fria - Carlos Vives

Love you like a love song - Selena Gomez

Bad romance - Lady Gaga

Again - Lenny Kravitz