Las dudas de Asobares sobre circular que ordena que trabajadores de su sector estén vacunados

Colombia

Asobares, la Asociación de Bares de Colombia, tras la reciente resolución del Ministerio del Trabajo en la que ordenó que todos los trabajadores de atención al servicio al cliente deberán estar vacunados, manifestó su apoyo, sin embargo, en la mañana de este jueves pidió a la cartera del trabajo que aclare dudas cómo:

- ¿Qué hacer frente a trabajadores ya contratados que aluden a sus derechos fundamentales para no vacunarse y que no sea posible su traslado a un cargo o función de no contacto con los clientes?

- ¿Qué alternativas da el Ministerio al empleador para no exponerse a tutelas y demandas de índole laboral o sanciones del mismo Ministerio de Trabajo por incumplimiento de la medida en estos casos?

- ¿Tener un trabajador no vacunado se interpretará por las entidades de Inspección, Vigilancia y Control como incumplimiento al ordenamiento jurídico laboral y al normativo que regula la actividad mercantil con las últimas disposiciones de durante la pandemia?

- ¿Qué periodo tendrá el trabajador para presentar su carnet con esquema completo mientras cumple la vacunación entre primera y segunda dosis?

- ¿Estaría el empleador obligado a aislarlo o enviarlo a casa pagando su salario derivado de las obligaciones del contrato de trabajo y adicionalmente pagar un reemplazo para cubrir las funciones de esos trabajadores?

De estos interrogantes no hay aún respuesta de la cartera laboral, pero desde la misma se confirmó que su titular, Ángel Custodio Cabrera, está trabajando en una nueva circular aclaratoria.

Por otro lado, se confirmó que se estará dando a conocer una nueva resolución que se trabaja junto con el Minsalud en la que se dará claridad de cómo se deberá manejar el tema de licencias o incapacidades por contacto y contagio de Covid-19 con los trabajadores.