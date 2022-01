Tengo fracturas en mi cara y pérdida de ocho dientes: Joven denuncia que fue atacado por robarle su bicicleta

Bogotá

El 2022 parece no tener un panorama diferente al del año pasado en Bogotá, en materia de hurto a bicicletas, lamentablemente continúan ocurriendo hechos violentos en donde algunas personas han resultado heridas, uno de los últimos casos se registró en la localidad de Fontibón en donde, fue atacado por varios delincuentes.

“El pasado viernes salí del trabajo a mi casa, cuando iba pasando la cicloruta de Fontibón que conecta con Patio Bonito, por la parte de atrás hay una zona que son como fincas, de ahí, de unos árboles me salieron dos hombres y uno se me tiró encima para tumbarme la bici; el otro se me tiró al cuerpo y empezó a sacarme todo, mientras un tercer sujeto les decía que no se les olvidara el celular, mi billetera, etc.”, narra Michael.

En ese momento señala, que le “empiezan a dar patadas en la cara, ahí yo trataba de taparme para que no me pegaran más, ahí sacó uno un cuchillo y me decía que me quería cargar, que tenía hambre, empecé a correr varias cuadras y encontré a una señora de recicladores, y uno de ellos me ayudó; me acercaron hasta donde había Policía. Después de eso me bajaron y me senté en el piso, hasta que me llevaron al hospital”.

Dice el joven que por fortuna llegó con vida al hospital. “Tengo siete fracturas en mi cara, pérdida de ocho dientes y una fractura de clavícula.”