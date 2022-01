Gobierno una vez más desmiente afirmaciones de Petro sobre vacunación y políticas del uso del hidrógeno

De nuevo el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz salió a la defensa del Plan Nacional de Vacunación; luego que el candidato a la presidencia y senador Gustavo Petro asegurara a través de su cuenta de Twitter que toda la población terminará infectada por el Covid.

“Casi toda la población colombiana terminará infectada por el Covid, morirá gente vulnerable no vacunada. Esas muertes solo serán el producto de una distribución desigual de la vacuna. Muertes producto de la desigualdad social y la codicia”, trino Petro.

Inmediatamente, Muñoz también le respondió por sus redes sociales, “Más de 66.9 millones de dosis aplicadas, respuesta a mentiras politiqueras. Vacunas gratuitas, disponibles, accesibles, voluntarias. Aplicación según nivel de riesgo. Usted ha desinformado, dicho que nos demoraríamos 7 años y ahora critica avances : Esto es populismo electoral”.

Pero esta no fue la única defensa que hizo el director del Dapre, porque también refutó los argumentos de Petro frente a la propuestas que hizo del uso de las redes de gas, “es la posibilidad de usar nuestras redes de gas natural, pero con hidrógeno verde que no emite gases efecto invernadero. ¿Nos le medimos? ¿o pensamos que Colombia no puede?”, dijo Petro.

Y Muñoz, respondió, “Mientras ud apenas descubre en internet algunos usos del hidrógeno, el gobierno del Presidente @IvanDuque lanzó el año pasado la hoja de ruta del hidrógeno de cero y bajas emisiones. Este año tendremos los dos primeros pilotos en operación”.