Relación entre Uribe y Duque al termómetro de la verdad

Luego de una llamada del fin de semana entre el único candidato del uribismo, Oscar Iván Zuluaga, y el presidente Iván Duque, se formó el rumor de una posible molestia del expresidente Álvaro Uribe con el candidato por dicha llamada.

El termómetro de la verdad. ¿Se molesto el expresidente Uribe por esa llamada?

No es cierto que haya existido alguna molestia, al expresidente le pareció importante que se hiciera esta llamada por parte del candidato a la presidencia Oscar Iván Zuluaga. El expresidente Uribe confirmó Al Oído que su relación con el presidente Duque sigue siendo de respeto. También confirmó que no es cierto que se haya molestado con el doctor Zuluaga. Es más, el expresidente, que ya inició recorrido por todo el país, tiene entre sus prioridades resaltar los logros del Gobierno.

¿Qué fin tenía la llamada?

Conversar temas de país, resultados y claro, lo que sucede en el panorama político en el que no existió la misma posición por parte del presidente Duque y el candidato Oscar Iván. El presidente Duque veía con muy buenos ojos la unidad en una coalición con el equipo por Colombia, pero luego de analizar comentarios y actitudes de los candidatos de esa coalición, Zuluaga con respaldo del Centro Democrático decidió ir solo.

La protagonista: María Fernanda Cabal Al Oído

“Uno no puede exponer al candidato del partido del Centro Democrático a tocar una puerta que no le van a abrir, si el Gobierno tenía ese manejo lo que queda en evidencia es que no lo tiene y que lo ha hecho torpemente. Nosotros hemos tenido vocación del poder, debemos recoger banderas. Lo que sucedió hace que vayamos a primera vuelta como partido, yo lo hubiera hecho desde el principio, no habría corrido a que me abrieran una puerta. Yo creo en las candidaturas individuales, las coaliciones son al final”, aseguró Cabal.

La verdad del volanteo de Uribe en Santa Marta

En el último volanteo del expresidente Uribe por Santa Marta, en el que tenía como objetivo dialogar con ciudadanos y entregar volantes puerta a puerta, se cruzaron con un bus de personas que buscaban sabotear el recorrido. Aproximadamente 20 personas bajaron del bus buscando increpar y de forma agresiva atacar verbalmente al expresidente, entre esas a una de las personas que increpaba a los uribistas, y que se acercó al exmandatario, le decomisaron un arma cortopunzante.

Ciudadanos rodearon al expresidente y fue tal la acogida, que pese a agresión verbal e irrespeto de grupo de saboteadores, decidieron extender el recorrido.

