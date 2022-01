Hoy se realizará audiencia de pruebas contra el empresario Enrique Vives

Hoy se reanudarán las audiencias contra del empresario Enrique Vives Caballero, quien arrolló con su camioneta a 7 personas, provocándole la muerte a 6 de ellos el pasado 13 de septiembre del 2021, en una vía de la ciudad.

En esta audiencia la Fiscalía mostrará las pruebas que tiene en contra de Vives, lo cual permitirá recolectar el material probatorio para el juicio oral, que es donde se llamarán a los testigos y se van a controvertir las pruebas.

“Las pruebas las tiene el fiscal, la defensa de las víctimas lo que hace es coadyuvar para que estas pruebas que él va a proponer puedan ser usadas al juicio oral y velar que se garantice el derecho a las mismas”, afirmó uno de los abogados de las víctimas, Ricardo Robles.

Recuperación del menor de edad sobreviviente

De otra parte, se conoció que Brayan José Añez, el único sobreviviente de la tragedia continua en su proceso de recuperación, “todavía no se ha definido su estado de salud, el día de hoy Brayan tiene una cita en la ciudad de Barranquilla con un neumólogo especialista”, precisó su abogado, Ricardo Robles.

Se conoció además que, algunos de los familiares de las víctimas de lo ocurrido, ya recibieron su indemnización, “eso es favorable para Vives porque por el delito cometido, la ley colombiana le permite indemnizar no se absuelve, pero si se pueden dar unos beneficios como que sea casa por cárcel y llevar su proceso desde su casa pero no significa que va a salir inocente porque no se puede, lo más probable es que sea culposa” puntualizó Robles.