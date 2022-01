“No sea payaso”: padre de Andrés Colmenares le respondió con fuerza al fiscal Barbosa

Luis Alonso Colmenares, padre de Andrés Colmenares, joven que falleció en la noche del 31 de octubre de 2010, le respondió con contundencia al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, luego de que dijera que ese caso se pudo resolver en 20 o 25 días.

“Si hubiésemos investigado de esta manera casos emblemáticos como el caso Colmenares, la Fiscalía lo hubiese podido resolver en 20 o 25 días. Esta Fiscalía es una que le está respondiendo a los colombianos”, dijo Barbosa.

Y es que las palabras del fiscal general de la nación se dieron en el marco de la audiencia contra Jhonier Leal por el doble homicidio de su madre, Marleny Hernández, y su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal.

Ante estas declaraciones del fiscal, Alonso Colmenares le pidió a Barbosa que “no sea payaso”.

“A venir a posar ahora de eficiente, cuando la ineficiencia le ha ganado la partida. Hoy la corrupción nos tapa a todos. El caso de Luis (su hijo) no lo hubiera resuelto usted en 20 días”, dijo.

“Por qué no les pregunta a los agentes del CTI que intervinieron en el caso por qué se pusieron de lado de los victimarios y no de las víctimas; o explíqueme por qué la Fiscalía no intervino en el recurso de casación Ante la Corte Suprema de Justicia si lo que se venció fue la tesis de la entidad en el tribunal”, agregó.

Y los reclamos de Alonso Colmenares no terminaron ahí, pues en la misma publicación escribió: “sus inferencias sin fundamento desprestigian el dolor de mi familia en el caso de mi hijo. Sin vergüenza, respete a mi familia”.

Finalmente, terminó pidiéndole a Francisco Barbosa que “no busque méritos donde no los tiene”.