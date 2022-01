¿Qué tan cerca está el regreso del Cúcuta Deportivo?

Este viernes 21 de enero en Peláez y De Francisco habló el entrenador Jorge Luis Pinto, quien ha estado involucrado en los diferentes procesos que se han hecho para que el Cúcuta Deportivo vuelva al fútbol profesional colombiano y se refirió a la situación actual de este esperado regreso del cuadro ‘motilón’.

“Hubo dos etapas, una que duró 6, 7 meses entre algunos dirigentes que apoyaron para comprar algunos derechos deportivos del Alianza Petrolera, Cadena tomaba las riendas del Alianza y Ferreira venía a Cúcuta para adueñarse de las deudas, esa era nuestra negociación. Con esto lo llevábamos a la Superintendencia y en la Dimayor todos estaban de acuerdo, pero a esa negociación no se presentó el señor Cadena y todo llegó hasta ahí. Ahora, la Superintendencia tiene las riendas del negocio, estamos en ese proceso que no es fácil”.

También habló sobre el liquidador Arturo Actosta, de quien dijo Pinto: “Prefiero que me nombren al diablo que a ese señor”. “El señor Acosta fue el culpable de no hacer nada durante un año, era el liquidador, Ahora tenemos un liquidador nuevo llamado Rodrigo Tamayo, un gran señor que en 20 días ha hecho todo lo que este señor no hizo y creo que adelanta todas las negociaciones”.

Por último, habló sobre la posibilidad de que el Cúcuta Deportivo vuelva este año al fútbol profesional colombiano: “Ahorita no creo porque yo propuse al presidente de la Dimayor que aplazáramos la fecha para una negociación y no se dio. Yo he hablado con el Superintendente Nacional y regional porque estoy de colaborador, también hablé con el doctor Jesurum y ahora estamos en manos del liquidador”.