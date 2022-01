Indignante: agreden con puño en la cara a trabajador de un restaurante porque no quiso dar más salsas

Bogotá

Este fin de semana en Bogotá se registró un lamentable hecho. Un hombre agredió a un trabajador del autoservicio de un restaurante de comidas rápidas ubicado en Ciudad Salitre, en la localidad de Fontibón, tras no recibir la cantidad que quería de salsas.

“Me pidió salsas, se las di y cuando me pidió más le dije que no podía porque que se cobraba adicional, me empezó a insultar y a decir groserías, fue por el carro a parquearlo, vino y miro si estaba por ahí y cuando estaba entregando el otro pedido me pego el puño en la cara”, relató el trabajador.

Juan González dice que perdió la visión hace más de 10 años. “Uno no puede ir atacando a la gente sea o no ciega, yo lo perdono pero no soy Dios para perdonarlo, él tiene que bajarle a su grandeza, lo que pasa es que no sé qué problema tenía, qué situación.”

Por último, Juan agregó que terminó con su cara inflamada, por lo que tuvieron que hacerle exámenes para ver el tema de la vista. “En vez de recibir una felicitación recibí un puñetazo.”