Me decía que no sabía con quién me había metido: mujer denuncia que candidato liberal la golpeó

Bogotá

Un aberrante y aterrador caso ocurrió en las últimas horas en el centro de Bogotá. Una mujer denunció que un candidato al Senado de La Republica la golpeó en varias oportunidades y le ocasionó varias fracturas. El hombre fue identificado como Edgar Conde, quien aspira a una curul por el Partido Liberal.

“Estábamos en el centro, hacia las 9 de la noche, estaba con una amiga y nos encontramos con una conocida que es amiga del candidato y su novia, ellos llegaron y empezaron a repartir gorras y tomarse fotos (...) él pensaba que lo iba a apoyar de una vez, ellos sacaron todo para las fotos, yo no me tomé nada porque no sabía propuestas de él, mi amiga en ese momento se fue a comprar algo, ellos empezaron a insultarme porque no estaba de acuerdo con que compraran votos con gorras”.

En ese momento, señala, empezó a ser agredida: “decían muchas groserías y saqué el celular y empecé a grabar, se quedaron callados y me quitaron el celular. La novia de él se metió y se me lanzó, empezó a golpearme y me defendí, cuando de un momento a otro el candidato se me lanzó encima y me dio puños en la cara”.

“Cuando él me golpeó, llegaron los amigos y lo levantaron, pero ya estaba reventada, me había arrastrado por el piso. Me decían que me largara que eso me pasaba por sapa, me decía que no sabía con quién me había metido”, señaló.

En una grabación que pudo conocer W Radio, se escucha cómo algunos compañeros, y según ella, abogados del candidato, llamaron para intimidarla y evitar que hiciera la denuncia. “Podemos llegar a un acuerdo, podemos conciliar, dígame si hay que poner efectivo u otra cosa (...) nosotros tenemos abogados, podemos llegar a una conciliación para verificar su bienestar. Tú te pones a hacer una demanda ahorita, eso te quita tiempo y muchas cosas,” dijo uno de los hombres que llamó a la mujer.

“En vez de armar un rollo más grande conciliemos, como quieres que te paguen, en el momento que nosotros lleguemos a un juzgado toca conciliar. Al final del cuento va ser plata y podemos evitar ese complique porque la plata está (...) sino quieres un abogado del grupo te consigo otro, pero un abogado te va generar gastos tiempo y tranquilidad”.

W Radio ha tratado de comunicarse con el candidato y su campaña, pero por ahora no hay una respuesta oficial a esta grave denuncia.