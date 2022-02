Video: Disparan contra mujer en Bogotá por robarle su celular

Bogotá

No da tregua la delincuencia en Bogotá. En las últimas horas, en la localidad de Usaquén en el sector de San Cristóbal de Bogotá, Laura Camila Beltrán estuvo, según ella, a punto de ser asesinada por delincuentes que le propinaron tres golpes con arma de fuego en su cabeza y le dispararon por robar sus pertenencias.

Según Laura, salió de su casa hacia las 6 de mañana para dirigirse, como lo hace todos los días, a trabajar. “Iba saliendo de mi casa, estaba esperando un carro que me iba a recoger para llevarme al trabajo, el señor me había dicho que estaba dos minutos y yo calculé, cuando salí no lo vi, camine hacia la esquina pensando que se había perdido. Cuando llegue se acercaron dos personas en moto, me percato que frenan frente a mí y sacan una navaja, mi reacción fue salir a correr pensando que podía llegar a la otra esquina donde tal vez había gente”, relató.

Laura, seguidamente dijo: “me alcanzan, me pegan con algo y siento un golpe fuerte, cuando caigo alcanzo a ver qué tenía una pistola en la mano, ahí me percaté que no había nada que hacer. Cómo no perdí el conocimiento, me pegó otras dos veces en la cabeza con el arma, forcejea por el celular y en ese momento me dispara, afortunadamente no me dio y estoy contando la historia.”

Debido a los golpes que sufrió Laura, manifestó que quedó con lesiones y fracturas en parental derecho, agregó: “me cogieron 12 puntos entre las heridas que me causaron. La verdad estoy contando esto de milagro, pero el trauma, daño psicológico y el miedo son absurdos.”