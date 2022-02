Jeff Zucker, presidente de CNN, renunció tras no revelar la relación con un colega

CNN reveló que el presidente, Jeff Zucker, presentó su renuncia de efecto inmediato a través de una carta. Según sus palabras, obedece a una relación con un colega de la que no había informado antes.

“Como parte de la investigación sobre el mandato de Chris Cuomo en CNN, me preguntaron sobre una relación consensuada con mi colega más cercano, alguien con quien he trabajado durante más de 20 años. Reconocí que la relación evolucionó en los últimos años. Se me pidió que lo revelara cuando comenzó, pero no lo hice. Me equivoqué. Como resultado, renuncio hoy”, dijo en su comunicado.

En su sitio web, CNN reveló que no se nombró al colega, pero se trataría de Allison Gollust, directora de marketing de CNN, quien continuará en la compañía de medios.

Justamente Gollust había dicho que había sido amiga cercana con Jeff Zucker. “Recientemente, nuestra relación cambió durante el COVID. Lamento no haberlo revelado en el momento adecuado. Yo Estoy increíblemente orgulloso de mi tiempo en CNN y espero continuar con el gran trabajo que hacemos todos los días”, había dicho.

El ahora expresidente de la empresa envió una comunicación a los empleados después de informar a los directivos, quienes agradecieron su gestión durante los últimos nueve años.

Jeff Zucker había presidido CNN desde 2013 cuando renovó la programación de la red. Es considerado como uno de los ejecutivos más influyentes de la industria y su renuncia ocurre en medio de la posible fusión entre Warner Media y Discovery.