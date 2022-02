Concejales llaman “sinvergüenza” a Luis Ernesto Gómez y piden su renuncia

Bogotá

En las últimas horas, concejales como Diego Cancino, Susana Muhamad, entre otros, durante un debate, pidieron que se releven del cargo a los funcionarios Luis Ernesto Gómez, actual jefe de Gabinete y quien se venía desempeñando como Secretario de Gobierno y a Felipe Ramírez, quien pasó de gerenciar Transmilenio a la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Esto tras conocerse las recientes denuncias sobre casos de tortura en Portales del Sistema de Transporte Masivo.

Consideran los concejales que los funcionarios faltaron a la ética pública “de cuidar la vida y los derechos humanos de la ciudadanía al, no sólo permitir la utilización de las instalaciones del Portal Américas como centro de tortura por parte de la fuerza pública, sino al hacer caso omiso y ocultar las denuncias sobre estos graves hechos.”

“Estamos impulsando con la concejala Susana Muhamad una carta dirigida a la alcaldesa de Bogotá, ojalá con el apoyo del Concejo en pleno, pidiendo que releve del cargo al ex secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez y al ex gerente de Transmilenio, Felipe Ramírez, por considerar que le fallaron a la ciudadanía y permitieron hechos muy graves en instalaciones públicas”.

“Luis Ernesto Gómez es un sinvergüenza, lo que pasó en la ciudad es muy grave y no sólo no se admitió, sino que se mintió, se ocultó información y no hicieron nada para que estas situaciones no se presentaran. El ex gerente de Transmilenio tiene una responsabilidad ética y política frente a lo que pasó en los portales Américas y Suba”, dijo Cancino”.

Una de las denuncias de casos de tortura es la de Cristian Cabrera, ex funcionario de la Alcaldía Local de Kennedy quien asegura que “en ejercicio de sus actividades de seguimiento pudo constatar que efectivamente la policía, el segundo día del Paro Nacional (29 de abril de 2021), retuvo a por lo menos 9 personas, incluido un menor de edad en Portal Américas”.

Cabrera, aseguró que en razón de su trabajo de seguimiento de derechos humanos pudo constatar estos hechos que fueron, además, puestos en conocimiento tanto de las autoridades locales como de la policía en tiempo real.

“Es decir, la Alcaldía Distrital y la Policía Metropolitana conocieron la situación y dichos funcionarios, no sólo no tomaron medidas, sino que ocultaron la información y le mintieron al Concejo y a la ciudadanía,” dice el Concejal.

“Adicional a lo anterior negaron las denuncias tanto de víctimas y ciudadanía como de quienes denunciamos estos hechos en su momento y de los concejales que estuvimos haciendo seguimiento por esos días en el portal Américas. Nos dijeron mentirosos y pidieron nuestra retractación. Hicieron caso omiso, ocultaron información, le mintieron a Bogotá. Son razones más que suficientes para apartar a estas personas del cargo”, puntualizó el concejal Diego Cancino.