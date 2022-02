“Yo no sé nada, pero se preguntar”: Paola Ochoa ante la posibilidad de asumir la Presidencia

En diálogo con la W Radio, la periodista Paola Ochoa, quien es la fórmula vicepresidencial del candidato Rodolfo Hernández, habló de cómo llegó la propuesta a sus oídos y señaló que a ella no le gusta el mundo de la política, pero le llama la atención que Rodolfo no tiene nexos con la politiquería, por lo que aceptó.

“En cuanto a la política no tenemos nada en común, él no tiene vínculos con políticos y yo tampoco, eso es lo que nos une”, señaló Ochoa.

Andrea Díaz, integrante de Sigue La W, le preguntó si se sentía preparada de asumir la Presidencia en caso de que algo le pudiera suceder a Rodolfo Hernández y ella señaló: “Solo le respondo que yo no sé nada, pero yo sí sé quién sabe y sé a quién llamar, que es lo que he hecho toda mi vida como periodista”.

Andrea nuevamente cuestionó si eso que ella decía no dejaba la sensación de que otros iban a trabajar por ella, a lo que Paola Ochoa contestó: “En la vida es todo saber a quién llamar y con quien conformar un equipo... A mí que nadie me vaya a poner de sabionda, yo no tengo una respuesta para nada, lo único que se es hacer preguntas, comunicar, sé a quién hay que llamar y que me diga quien me puede resolver o hacer esto. Yo no sé, pero yo sí sé quién sabe”.