Niegan entrada a una niña al colegio porque no llevó tenis blancos con el uniforme

Bogotá

Indignación ha causado el video de una niña a la que le negaron la entrada a un colegio en el sur de Bogotá por no llevar la indumentaria completa como lo estipula la institución en el manual de convivencia.

Las imágenes, que fueron compartidas por TikTok, muestran a la niña Salomé llorando porque le negaron la entrada al Liceo Pedagógico Madrigal, ubicado en Arborizadora Baja, por no llevar tenis blancos, sino de otro color.

Ante el inconveniente, el padre de la menor le hizo el reclamo a la persona que no le permitió el ingreso, ya que, según sus palabras, la rectora no le quiso dar la cara, y ofuscado le dijo que esa no es la manera de educar, a lo que el miembro de la institución le respondió que con la medida la están “tratando de educar”.

Tras la aireada discusión, el padre de la menor enseñó una nota que, según dice, había mandado en la agenda de la menor explicando que no habían podido comprar los tenis requeridos por el Liceo, pero que apenas tuvieran los medios, los iban a comprar.

La indignación ha generado un sinfín de comentarios y ha despertado la solidaridad de la gente que se ha comunicado con la familia para regalarle los tenis a la niña para que pueda ir a estudiar; sin embargo, la familia quiere ir más allá y que no se le niegue la educación a ningún menor por temas como asistir a clase con el uniforme incompleto.