Senadora Ortiz pide al alcalde de Sogamoso que se retracte y de la cara por denuncia

La senadora Sandra Ortiz, denunció, hace siete meses, por injuria y calumnia ante la Fiscalía al alcalde de Sogamoso, Rigoberto Alfonso, por unos audios en donde el mandatario asegura favorecerla políticamente.

El pasado 16 de febrero, según Ortiz, tenía que cumplir una citación en la Fiscalía, sin embargo el alcalde no llegó. “Nos teníamos que presentar y él no llegó. No puede dañar mi buen nombre de más de 10 años de carrera política; espero que él se presente la próxima audiencia el 22 de febrero a las 8:00 de la mañana”.

Según Ortiz los audios, revelados hace siete meses le están haciendo daño porque “nunca jamás ese señor puede decir que yo le he pedido favores de absolutamente nada. Él como si nada se hace el loco, entonces yo lo denuncio ante la Fiscalía”.

Agregó: “Es una persona que me parece irrespetuosa que lo meten en semejantes escándalos de corrupción y no sale a frentear, no dice nada. Se queda callado ni siquiera me ha llamado a pedirme excusas”.

El audio que presuntamente es la voz del alcalde de Sogamoso, Rigoberto Alfonso Pérez dice lo siguiente “Hasta Neyla tuve que darle, hasta Sandra Ortiz ¿por qué? porque yo tengo que armar equipo pensando en el futuro ¿Si?, pero usted no se debe enfermar ni desesperar porque yo estoy aquí para hablar con usted y decirle… mire nos quedan miles de millones de pesos ...”.