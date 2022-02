¿Aún no ha reclamado su pasaporte? La Cancillería tiene más de 22.000 pasaportes para entregar

La Cancillería de Colombia le hizo un llamado a los colombianos que actualmente expidieron el pasaporte y que no han ido a reclamarlo, para que se acerquen a las sedes en donde fue tramitado y los recojan. Según la entidad, tienen más de 22.000 documentos que fueron expedidos y que aún no han sido reclamados.

“Las personas que tramitaron su pasaporte vengan a recoger la libreta, cuando la persona hace el trámite de su pasaporte se le informa que al siguiente día puede venir a recogerlo. Tenemos en este momento en custodia más de 22.000 pasaportes por reclamar”, afirmó Fulvia Elvira Benavides, embajadora y directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano.

La embajadora Benavides aseguró que ese represamiento significaba que más de 22.000 personas que si necesitaban el documento con urgencia no pudieron expedirlo por quienes no han recogido el pasaporte. Si después de seis meses el documento no es reclamado, el pasaporte se cancela y pierde vigencia.

“Si usted ha pedido un pasaporte es porque realmente lo necesita para viajar, entonces que hacen esos pasaportes aquí guardados, son 22.000 personas que no tenían la necesidad ni la urgencia de tramitar su pasaporte, que le restringieron de alguna manera la cita a otra persona que probablemente si lo necesitaba”, destacó la embajadora.

Debido a la alta demanda de expedición, la Cancillería ha ampliado su atención el doble, para el presente año esperan hacerlo hasta el triple de capacidad. La entidad también le hizo un llamado a los colombianos para que cumplan las citas si las están agendando, esto debido a que el 30% del agendamiento no se está cumpliendo.

“El cálculo que hacemos es del 30% de las citas que se lanzan se pierden, ya sea porque la persona no va por alguna razón, pero tampoco cancela la cita, o muchas veces se valen de tramitadores que ofrecen unas citas y luego no van, quiero recordar que la consecución de la cita es un trámite gratuito”, destacó Benavides.

La Cancillería también recordó la tramitación del pasaporte en línea el cual puede ser expedido desde la página web de la entidad, esto si al ciudadano le fue realizado en óptimas condiciones la biometría en la tramitación del pasaporte anterior, requerimiento que implementa la entidad desde el año 2017.

“Los pasaportes tiene una vigencia de 10 años, pero antes de esa fecha, si a usted lo robaron, porque se le perdió, porque se le acabaron las páginas, puede tramitar un pasaporte antes de los 10 años, si ha tenido la biometría exitosa puede hacer el trámite en línea y luego ir a reclamar la libreta a donde agendó que iba a ser esa recogida”, afirmó la embajadora.

La Cancillería también tiene la figura del pasaporte de emergencia el cual puede ser tramitado para casos urgentes como el vencimiento del documento justo cuando se pueden presentar citas repentinas y de importancia, que sean demostrables, y que tengan que ser cumplidas en otros países.

En tiempos normales, para agendar la cita de expedición se debe hacer el día anterior al que se va a cumplir la cita y podrá agendarse desde las 05:00 de la tarde por medio de la página web oficial de la entidad, diariamente se están agendando 5.000 citas.