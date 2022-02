No hemos recibido de las Farc ni un peso luego del Acuerdo de Paz: Ramón Rodríguez, director de Unidad de Víctimas

La Unidad de Víctimas, en cabeza de su director Ramón Rodríguez, acusó a las extintas Farc de no cumplir con sus obligaciones para la indemnizaciones para restaurar a las víctimas.

Rodríguez habló en W Fin de Semana y aseguró que no se han recibido los recursos para cumplir a las víctimas del conflicto armado afectadas por sus crímenes.

“Cuando uno revisa, hasta hoy no hemos recibido fruto de los Acuerdos de Paz, recursos efectivos para pagarle a las víctimas”, indicó.

Justamente contó que suele confundirse la entrega de los bienes con los recursos que acordó entregar las extintas Farc.

“Hay bienes con extinción de dominio con dificultades para monetizar y no es fácil de comercializar, esos son los bienes que nos entregaron. Si me preguntan cuántos recursos hemos recibido fruto de los acuerdos, diría que no hay ni un peso”, expresó el director de la Unidad de Víctimas.

De acuerdo con las cifras, contó que “lo más cercano” para indemnizar tiene que ver con una suma de $42.000 millones entre dinero en efectivo, dólares, y productos como oro. Sin embargo, están en proceso a través de una fiducia y otros en extinción de dominio.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas.