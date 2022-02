James Rodríguez habló de su “romance” con Karol G y terminó con los rumores

El colombiano James Rodríguez reapareció en sus populares transmisiones de Twitch, en las que va hablando con sus seguidores mientras está jugando videojuegos, y respondió diferentes dudas con respecto a su futuro deportivo, la Selección Colombia y su supuesto romance con la cantante Karol G.

Sobre lo que especula de que estaría saliendo con la cantante antioqueña, James respondió: “Estoy soltero ahora, muchachos, ya les dije no crean en todo lo que dicen. Estoy soltero y no estoy en una relación con nadie”.

Hasta bromeó con sus seguidores acerca de su situación sentimental: “Estoy recibiendo hojas de vida… Al Twitter, al Instagram y al Facebook de James Rodríguez, que quede claro que estoy soltero, no estoy con nadie y los chismes que dicen por ahí que estoy con alguien así no es”.

También se refirió al supuesto malestar que hubo en el camerino de la Selección Colombia y desmintió eso, hasta su supuesta pelea con Radamel Falcao García, y pidió disculpas por sus palabras contra la afición el día del partido contra Perú en Barranquilla.

“Estaba caliente, reaccioné como no se debía, pero al final fue lo que fue y lo que salió. Son cosas que pasan dentro de un campo de fútbol, no sólo a mí. Si herí a alguien y lastimé a alguien. Lo de los silbidos me dolió. Dimos todo hasta cuando se pudo, contra Perú pero hicimos buen partido, la gente tiene que ver el esfuerzo que hicimos, esos pitidos me lastimaron. Si tenemos un partido malo, que me piten, que me digan de todo, pero el partido fue bueno, en lo personal como con el equipo”, comentó.

El ex Real MAdrid habló también a su futuro en Qatar, en donde está jugando actualmente para el Al Rayyan: “¿Si voy a seguir en Qatar?, no sé, es un tema que me tocaría pensar mucho, pero la verdad sí me gustaría irme ya para otra parte”.

Por último, James Rodríguez es optimista de que la Selección Colombia salvará su clasificación al mundial de Qatar 2022 en las dos fechas que restan de la eliminatoria sudamericana, que se realizarán en marzo y la ‘Tricolor’ enfrentará a Bolivia y Venezuela.