Video: De “amargado” no bajaron a un taxista por no dejarse "acosar" de tres mujeres

Los hechos ocurrieron en Paraguay donde un joven taxista recogió a tres mujeres que estaban en aparente estado de embriaguez y mientras hacían el recorrido, ellas comenzaron a molestarlo y al ver que él era esquivo, comenzaron a preguntarle si era que no le gustaban las mujeres.

El joven llamado Rodrigo Peralta grabó lo que estaba ocurriendo con su celular, lo publicó en su cuenta de TikTok @rod_nahuel y señaló en su copy como lo trataron las mujeres por no acceder a lo que le pedían: “Ya saben, si no te dejas acosar por una mujer, sos un amargado”.

Y es que en el video se puede escuchar que le decían cosas como “No me vayas a empujar, si yo no te voy a acosar, mari…”, “¿por qué sos así, si no te vamos a violar?”, “¿no te gustan las mujeres?”, entre otras cosas.

Incluso, una de ellas al final dice: “No le gusta, vamos a callarnos nomás, no debe ser así, 20 años recién tiene y es un amargado”.

El video ya lleva más de 100.000 likes y cerca de 5.000 comentarios en los que apoyan el actuar del joven conductor de exponer esta clase de acoso y quienes dicen que si el caso hubiese sido al contrario, habría un escándalo internacional.