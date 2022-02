Por anuncio de paro armado suspenden transporte fluvial en el Magdalena Medio

Por segunda vez en menos de una semana, las 22 empresas que prestan servicio fluvial en el Magdalena Medio Santandereano hacia Barrancabermeja, Sur de Bolívar y Atlántico suspenden el transporte. Esta vez se da por el anuncio del paro armado por parte del Eln.

Luz Elena Cortés, representante del transporte fluvial en esta zona, dijo que hay zozobra en los trabajadores de que se originen atentados.

Además, porque el Gobierno nacional no ofrece garantías para laborar, destacó que en ocasiones anteriores los grupos subversivos han quemado embarcaciones y no hay respuesta por las autoridades.

"No vemos las garantías para prestar el servicio, en ocasiones pasadas nos quemaron embarcaciones, las comunidades ribereñas se ven afectadas, la transportadora San Paulo transporte 500 personas diarias, nos vemos afectados, nos encontramos en paro, y panfletos amenazantes, no estamos de acuerdo con lo que pasa, no vamos a correr el riesgo, no sabemos si estos comunicados son ciertos o no".

Las empresas transportadores habían suspendido su servicio fluvial la semana pasada por panfletos amenazantes que circularon en Barrancabermeja.