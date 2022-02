James Rodríguez: “Me interesaría ayudar al fútbol colombiano”

Como comienza a hacerse habitual, James Rodríguez realizó durante el más reciente fin de semana transmisiones en su canal de Twitch: la primera fue el sábado, donde respondió preguntas de la gente, una dinámica común de los populares ‘streamers’ hoy en día, y la segunda el domingo, la cual la dedicó para jugar y compartir con los usuarios de la plataforma.

En su primera transmisión, el futbolista del Al-Rayyan de Catar, dejó una vez más palabras que no se pasaron por alto, como por ejemplo cuando hizo referencia a las decisiones que ha tomado en su carrera, sobre todo la que tuvo que ver con su salida del Bayern Múnich y su paso frustrado a otro equipo del cual no quiso dar nombre, pero se sabe que fue el Atlético de Madrid.

“En Bayern fueron dos excelentes años, jugué en buen nivel y con grandes jugadores. Fue un equipo top, disfruté mucho. En el fútbol uno no se maneja solo, uno tiene jefes y manden bien o mal hay que hacer caso”, resaltó sobre su salida del equipo alemán.

“Tomé la decisión, tenía la opción de ir a un equipo con el que tenía todo arreglado, todo el mundo sabe cuál, pero no se dio. Iba a estar en mi casa, cerca de mi hijo y de mi hija. Salí de Bayern porqué tenía todo hecho con este club y al final Real Madrid no me dejó salir”, agregó.

Otra de las declaraciones que hizo el futbolista de 30 años para destacar, tiene que ver con su vida después del retiro, para el cual ya se encuentra preparándose haciendo cursos de dirigencia deportiva, con lo cual pretende ayudar al fútbol colombiano.

“Me gustaría ser presidente o gerente de algún equipo, pero también me gustaría hacer el curso de entrenador. Quiero seguir ligado al fútbol. Sí me interesaría ayudar al fútbol colombiano de alguna manera, de aquí en unos años veré cómo”, resaltó.

Entre tanto, James aprovechó para enviarle un saludo a Luis Díaz, luego de que el guajiro conquistara el título de la Copa de la Liga con el Liverpool ante el Chelsea: “¡Bien ahí ‘Luchito’! Un título siempre es un título”.

Asimismo, se volvió a referir a la Selección Colombia y las opciones de ir al Mundial de Catar, destacando que “mientras haya probabilidad matemática todo es posible”, no sin antes resaltar que “van a hacer todo lo posible por ganar los últimos dos partidos”.

Escuche las palabras completas de James Rodríguez aquí: