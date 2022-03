“Esta defensa no presentó nunca un permiso de salida de Carlos Mattos, pero todos son justificados”: Iván Cancino

A propósito de la polémica por unas imágenes reveladas por Noticias Caracol donde aparece el empresario Carlos Mattos en Bogotá sin custodio en camino a su oficina, su abogado defensor, Iván Cancino, se pronunció en Sigue La W.

Cancino indicó que no tiene miedo y está tranquilo. “Aquí nuestra justicia reacciona automáticamente a la presión popular, no tengo ningún miedo”, contó.

A propósito de las imágenes de la salida de Carlos Mattos sin custodia y las dudas de un permiso indicó: “esta defensa no presentó nunca un permiso de salida de Carlos Mattos, pero todos son justificados”.

Aunque aseguró que por el video no puede hacer un pronunciamiento más profundo, fue enfático en asegurar que “tiene la conciencia tranquila” y se refugia es su derecho a la reserva como abogado.

“Por lo que paso en el video, no me puedo pronunciar más allá de eso. Como abogado solicité una explicación y eso tendrá unos temas administrativos, no tendrá penal ni disciplinario”, indicó el abogado de Carlos Mattos.

Iván Cancino también se había pronunciado a través de redes sociales ante la polémica. “Toda mi vida he puesto la cara y esta vez no será la excepción. No será la primera ni la última vez”, fue parte de su mensaje previo a sus declaraciones en W Radio.

Toda mi vida he puesto la cara y esta vez no será la excepción . No será la primera ni la última vez . Respeto el derecho de opinión de todos , incluso el de ofender . Mi profesión es sagrada y mi tarjeta profesional aún más. Esculquen ,es su derecho , yo, tranquilo. — Iván Cancino (@CancinoAbog) March 2, 2022

Vale resaltar que Carlos Mattos está preso en la cárcel La Picota por un caso de soborno a funcionarios judiciales.

En en el encabezado escuche el pronunciamiento completo de Iván Cancino sobre la polémica de Carlos Mattos.