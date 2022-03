“Estoy tranquilo”: Abogado Iván Cancino tras el encuentro con su cliente Carlos Mattos fuera de la cárcel

Un escándalo se destapó luego de que Noticias Caracol revelara imágenes que muestran al empresario Carlos Mattos, quien está preso en la cárcel La Picota por un caso de soborno a funcionarios judiciales, andar por Bogotá sin custodio, con complicidad de funcionarios del INPEC y yendo a su oficina en donde se vio con algunas personas, entre ellas, su abogado Iván Cancino.

Precisamente, Cancino se refirió a este hecho a través de su cuenta de Twitter, pues están cuestionándolo por verse con su defendido por fuera de la cárcel, cuando él sabe que Mattos solo podía salir a las citas médicas solicitadas.

“Toda mi vida he puesto la cara y esta vez no será la excepción. No será la primera ni la última vez. Respeto el derecho de opinión de todos, incluso el de ofender. Mi profesión es sagrada y mi tarjeta profesional aún más. Esculquen, es su derecho, yo, tranquilo”, escribió el jurista en Twitter.

Además, habló del tema en una entrevista que le dio a Caracol Radio y dijo que él estaba en esa oficina porque tenía una cita y se vio con Mattos y hablaron diferentes temas entre ellos por la parada en la oficina: “Él me dice que tiene que recoger unos exámenes y algunas cosas”.

Y también dijo que estaría evaluando la posibilidad de dejar de defender al empresario Carlos Mattos tras su actuar.