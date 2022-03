¿Aeropuerto o piscina? Inundación en el aeropuerto Los Garzones de Montería

Sigue La W reveló la situación que se vive en el aeropuerto Los Garzones de Montería por cuenta de las fuertes lluvias de los últimos días, que terminaron inundando la terminal aérea.

Los videos muestran cómo a los pasajeros les tocó remangarse los pantalones para caminar por las salas de la terminal aérea, ya que por los esos espacios se infiltró el agua.

Se sabe que estaba programada la obra para entregarse en el año 2017. Además, el concesionario detrás de esa instalación ha realizado varias inversiones que superan los $56.000 millones para su mantenimiento.

La Aeronáutica es la encargada de vigilar la situación y recientemente a través de redes sociales el administrador de aeropuerto informó que por la emergencia y la inundación se retrasaron dos vuelos.

Edwin Fernando Ortiz, representante del gremio de los taxistas, habló en Sigue La W, ya que constantemente hace presencia en la zona del aeropuerto de Montería por su trabajo.

”Se presentan irregularidades, no solamente con las inundaciones, no tenemos parasoles, no tenemos nada. A veces en las puertas donde salen los usuarios se tienen que romper, ayer la novedad fue que el agua ingresó en un promedio de 5 centímetros de altura”, contó Ortiz.

Sigue La W supo que el nivel del aeropuerto Los Garzones de Montería está por debajo de la vía y los canales de drenaje son los que tendrían inconvenientes.