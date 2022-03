Aterrador: denuncian que menor de edad fue abusado y hurtado en un centro comercial en Bogotá

Bogotá

W Radio pudo conocer el caso de una madre que denunció que su hijo fue abordado por un hombre que hurtó sus pertenencias y abusó de él en uno de los baños de un centro comercial que queda ubicado en la localidad de Bosa, en Bogotá.

“Mi hijo me llamó que le habían robado el celular, yo le pregunté que si estaba bien, pero me dice mami, aparte del celular me tocaron y me pasaron más cosas. Obviamente yo me voy rápido para la casa, tomé un taxi y llegué”, relató la mujer.

Agregando que: “Me contó que estaba en la plazoleta de comidas y una compañera lo llamó y le dijo que estaba en el segundo piso, el bajó y se atravesó un hombre en el camino que le dijo que si sabía dónde quedan los baños, mi hijo le dijo que en el tercer piso, pero el tipo le dijo que no conocía, entonces mi hijo le dijo ahí en el segundo piso hay otro.”

En ese momento, relata la mujer que “el señor le dijo que si lo podía acercar porque no conocía, mi hijo lo acompañó y cuando iban ingresando al baño le tiró un billete de 50 mil y le dijo ‘córrase para el fondo y métase al fondo en el baño’.”

Pese a las súplicas del menor, la madre asegura que el hombre “lo entró al último baño, le dijo que se quitara la ropa, pese a que mi hijo le dijo que no le hiciera nada, le quitó la camisa, el pantalón y empezó a tocarlo.”

Tras esta grave denuncia, dijo que no ha recibido la ayuda necesaria por parte de la administración del Centro Comercial.” Yo me acercó al CAI de Bosa, donde me hacen el acompañamiento, se acercan al Centro Comercial para hablar con los guardas y ellos llaman a un supervisor de seguridad del Centro Comercial Gran Plaza.”

“El supervisor me dio a entender que era responsabilidad de mi hijo que porque él se quiso ir con el hombre, yo le alego y me dice que de malas, que si quiero ver las cámaras toca con una orden.”

“Mi hijo está en este momento en el hospital, están llevando el proceso, los exámenes, el psicólogo y trabajo social. Estamos esperando que nos remitan a Bienestar Familiar.”

W Radio se comunicó con la Policía en la localidad de Bosa, quien confirmó que ya se está investigando este hecho y si tienen algunas grabaciones de cámaras de seguridad para dar con el paradero del presunto sospechoso, además también se le está acompañamiento a la familia y al menor de edad.

“Todo es materia de investigación, estamos en contacto con la madre, estamos verificando cámaras, hablando con el jefe de seguridad, con vigilantes. Ya hay un trabajo en donde se tienen unos elementos probatorios en donde las cámaras nos dejan ver al supuesto agresor,” puntualizó el coronel John Díaz.