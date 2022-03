“No entremos en amarillismo”: Claudia López sobre atentado a Estación de Policía en Bogotá

Bogotá

Tras la explosión que ocurrió en las últimas horas en el parqueadero de la Estación de Policía de Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar, la mandataria visitó la zona.

Allí, en hechos que dejaron 44 viviendas afectadas según el Distrito, la alcaldesa aseguró que no es cierto que haya operación del ELN ni de grupos residuales de las Farc en Bogotá.

Así, la alcaldesa hizo un balance sobre las acciones de su administración ante estos hechos: “Vidrios, tejas, algunas instalaciones eléctricas, ya tenemos tres equipos aquí cambiando sus vidrios, sus tejas, todo se los vamos a reponer”.

“Vamos a tramitar un auxilio adicional a través de la Unidad Nacional de Víctimas. A las familias afectadas vinimos abrazarlas, a acompañarlas, a expresarles nuestra solidaridad, aquí estamos juntos, juntos cuidamos Bogotá”, agregó la mandataria.

Así mismo, la alcaldesa recordó que hay una recompensa de 200 millones de pesos por quien proporcione información sobre el paradero de los responsables de este hecho: “El 13 de marzo Colombia y Bogotá elegirán libre y serenamente a sus nuevos congresistas, elegirán a los candidatos presidenciales de los procesos que tienen consulta”.

Sobre las hipótesis en torno a los responsables de los hechos, la alcaldesa expresó:

“En Bogotá no hay ELN, no hay residuos de las Farc, esto lo que quiere generar es generar temor y zozobra (...) les pido que no especulemos y no entremos en amarillismo periodístico ni de ningún tipo. Este es un hecho mínimo, desafortunado, sin heridos, sin muertes, que lo único que pretende es zozobra y yo les pido que seamos aliados de la Policía, no aliados del amarillismo y la desinformación”.