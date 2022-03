Capturan a novio de mujer francesa que se autosecuestró en Bogotá para pedirle dinero

Bogotá

El Gaula de la Policía en Bogotá capturó a dos personas, que según las autoridades, extorsionaban a una ciudadana francesa, para pedirle dinero a cambio de liberar a su pareja. Lo increíble, dicen la autoridades, es que su novio era uno de los hombres que la extorsionaba.

“Fueron capturadas estas dos personas, que venían extorsionando a una ciudadana de nacionalidad francesa, la mujer fue contactada por su compañero sentimental, quien mediante mensajes de texto le manifestó que estaba secuestrado y que le exigían 7 millones de pesos”, explicó el coronel Henry Ramírez, subdirector del Gaula de la Policía Nacional.

Ante esta denuncia, el Gaula planeó un operativo “acompañándola hasta el lugar donde tenía que entregar el dinero exigido, sin embargo, un aspecto llamó la atención de los uniformados ya que el novio de la mujer llegó hasta el sitio para recibir el dinero siendo capturado, cuando en compañía de otro sujeto, pretendían huir del lugar donde estaba la Policía,” añadió Ramírez.

De acuerdo con el coronel, “la investigación permitió determinar que la pareja de la joven había fingido su autosecuestro para extorsionarla.”

Esta fue la conversación que tuvo la pareja:

- Vida me secuestraron. Me secuestraron. Tienen todas mis pertenencias. Creo que me van a matar. No lo sé. Están con mascarillas

- ¿Qué debo hacer?

- Piden siete millones para liberarme por completo.

- ¿Cómo me escribes?

- Me dieron 15 minutos para avisarte. No quiero que mi familia sepa nada. A mi mamá le podría dar algo.

Ampliar

Ampliar