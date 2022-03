Mariana Pajón, una de las deportistas más importantes en la historia de Colombia

Mariana Pajón, la reina del BMX, nació en Medellín el 10 de octubre de 1991 en medio de una familia apasionada por el deporte.

Cuando tenía tres años aprendió a montar en bicicleta y desde entonces ya mencionaba que quería ser campeona mundial, algo que más adelante cumpliría con creces: ha sido dos veces campeona olímpica, 18 veces campeona mundial, y 8 veces campeona de Copas Mundo en su deporte.

Así mismo, pero no menos importante, Mariana fue plata en los Olímpicos de Tokio, ha ganado el oro cuatro veces en Juegos Suramericanos, dos en Bolivarianos y una vez se ha alzado como la mejor en los Juegos de todo el continente, sin embargo, ha sido campeona panamericana múltiples veces desde que tenía cinco años.

No solo a nivel internacional y deportivo se ven sus triunfos, por supuesto ha ganado en varias oportunidades el campeonato nacional de BMX, pero además ha sido reconocida como Colombiano Ejemplar, Mujer Deportista del Año, Deportista del Año, “Mejor Ciclista de Colombia” por la Federación Colombiana de Ciclismo, Embajadora de buena voluntad del PNUD ONU, nombrada “Campeona Por La Paz y El Desarrollo Sostenible”, al igual que fue condecorada con la Cruz de Boyacá en 2012, el máximo reconocimiento que el Gobierno de la República de Colombia concede a ciudadanos destacados por su servicio a la patria.

Su primera medalla olímpica fue en Londres 2012 cuando sólo tenía 20 años, allí mencionó que no solo se había cumplido a sí misma, sino que también le había cumplido al país. Desde Maria Isabel Urrutia en Sidney 2000, Colombia no lograba una presea dorada en las olimpiadas.

Después vino Rio 2016, en Brasil con público prácticamente colombiano, Mariana se consagró nuevamente en lo más alto del pódium olímpico “medalla por dos es mucho más grande (...) es más bonito, más emocionante” dijo por entonces.

En el 2021, llegaron los Juegos Olímpicos de Tokio que debían hacerse un año antes. Unas justas atípicas que recibieron a una Mariana lejos de su mejor nivel y con muchas lesiones. Allí la británica Bethany Shriever, que tenía a Pajón como una de sus ídolos, le venció en la última recta; y aunque la medalla de plata no es lo que muchos esperaban si es mucho más de lo que se tenía planeado. Lo que hizo Mariana Pajón en Tokio sólo magnificó su carrera como deportista, una que desde muchos años atrás era digna de admiración, en los Juegos Olímpicos de Tokio, con todo en contra, Mariana confirmó que no es humana, que no es de este planeta.

Sus declaraciones le abrieron la puerta al final de su carrera “mi cuerpo es una bomba de tiempo” dijo; sin embargo, como es extraterrestre sigue haciendo historia, y ayer arrasó en la Copa Latinoamericana de BMX. Mariana Pajón es impresionante, cómo colombianos solo podemos darle gracias a Dios, a la vida, al universo, por hacerla de este país.