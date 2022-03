Ni contigo, ni sin ti: el dilema de Federico Gutiérrez

Colombia

“Ni contigo, ni sin ti tienen mis males remedio. Contigo porque me matas, sin ti porque yo me muero, Ay ni contigo, ni sin ti…”

Ni contigo, ni sin ti. Pobre Federico Gutiérrez: lo que lo salvó el domingo es quizás lo mismo que lo hundirá en las próximas elecciones.

Ganó la consulta de la derecha por el apoyo soterrado del uribismo, pero la inevitable adhesión oficial de Álvaro Uribe y del Centro Democrático puede volver inviable su elección.

Las matemáticas, siempre tan claras como crueles, muestran unas increíbles coincidencias entre la votación de ‘Fico’ y la del Centro Democrático.

A nivel nacional, el Centro Democrático obtuvo una votación de Senado de un millón 900 mil, poco menos de dos millones y la de Federico Gutiérrez fue de 2 millones 100 mil, cifras muy cercanas.

En Bogotá, Federico Gutiérrez logró 304 mil votos y el Centro Democrático 336 mil, casi lo mismo.

La coincidencia se repite en el Cauca, donde Gutiérrez obtuvo 22 mil votos y el Centro Democrático 20 mil.

Esa portentosa sincronía se presentó también en el Huila: ‘Fico’ 33 mil votos, Centro Democrático 34 mil.

En Caquetá, ‘Fico’ obtuvo 6.700 votos y el Centro Democrático 7.600.

En fin, la enumeración podría seguir, pero como es difícil que esta quíntuple coincidencia sea una simple casualidad, es legítimo concluir que Federico Gutiérrez ganó la consulta de la derecha por los votos del uribismo en buena parte del país. De otra manera, hubiera quedado de cuarto.

Este amor entre el uribismo y ‘Fico’ es como el de los amantes de las novelas de romance: maravilloso si se mantiene en secreto, pero peligrosísimo si llega a hacerse público.

Anoche mismo, una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, realizada para el Noticentro CMI, mostró que el 50 por ciento de los colombianos considera que el apoyo de Álvaro Uribe perjudica a ‘Fico’.

Es increíble: hace cuatro años, una foto con Uribe valorizaba a un candidato y ahora lo devalúa. El expresidente se convirtió en un pesado bacalao como el que carga en la espalda el pescador de la Emulsión de Scott.

Uribe –que todo será, pero de política sabe y mucho— no necesitaba que una encuesta se lo dijera. Horas antes de que se conociera el implacable resultado, ya se los había manifestado clarito a los miembros de su partido reunidos ayer para evaluar los resultados electorales. Una cumbre política que más parecía un funeral.

El expresidente, experto en presentar las cosas de la mejor manera para él, decidió vestir de apoyo popular de las bases, la inocultable predilección suya y de Iván Duque por Federico Gutiérrez.

“Que Federico es el candidato de Uribe, que Federico es el candidato del Gobierno. Otra cosa es una decisión tomada con una participación de 600 mil personas”.

En la lógica de ellos: si no hay una adhesión oficial de Álvaro Uribe, sino de la masa uribista, ustedes no se van a dar cuenta jamás de que ‘Fico’ es el candidato del expresidente. O el próximo Iván Duque, como alcanzó a afirmar la senadora María Fernanda Cabal.

Sin embargo, la decisión de Uribe no es del gusto de muchos en el Centro Democrático. A ningún político le place que le den tratamiento de sopita en bajo o de “tinieblo”.

Hasta Óscar Iván Zuluaga —¿se acuerdan de él?, el que era candidato de Uribe hasta hace 36 horas—dejó oír una tímida protesta, casi un susurro, para no molestar al jefe.

Nadie pude decir que Óscar Iván no sea obediente. Ya ni necesita que le den la orden para cumplirla. Pero ayer, cansado de no ser la que visten de blanco y llevan al altar, se atrevió a pedir que antes de adherir ‘Fico’ exprese en voz alta que quiere el voto del uribismo:

“Lo tercero, presidente, es que quien quiera tener el apoyo exprese que quiere estar con el partido, porque no creo que podemos hacerlo tampoco al revés. ¿Cómo vamos apoyar a alguien si no quieren? Invitar al partido, pues mal se haría un proceso de estos. ¿Y a qué me refiero? Que lo vivimos cuando definíamos la coalición. El problema cuando no se pudo armar la coalición con la participación nuestra era la posición vergonzante sobre el uribismo y lo que eso les significaba a algunos candidatos”.

“La posición vergonzante sobre el uribismo” definió la situación con franqueza el recién excandidato Óscar Iván Zuluaga.

Es conmovedor el sentimiento de los uribistas y es angustioso el predicamento de Federico Gutiérrez. Así es la política. Como en los matrimonios mal avenidos, ellos no pueden vivir ni juntos, ni separados.