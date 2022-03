Miguel Polo Polo pidió ser reconocido como indígena para ganar una beca

El ganador de una de las curules afro en la Cámara de Representantes, Miguel Polo Polo, recientemente conversó en Sigue La W sobre los votos que logró. Su triunfo desató críticas y apoyo por parte de la comunidad que dice representar.

A propósito de su trabajo con las comunidades, indicó que ha realizado trabajo social que expone en sus redes. “El tema afro, todos tenemos afro, para mí es importante mostrar que en Colombia todos son iguales, no debe haber distinción por razas, merecemos el mismo trato ante la ley”, dijo.

Sobre sus labores con las comunidades afro, indicó que por sus amistades ha logrado conexión entre las comunidades negras con el Gobierno.

“Muchas de las personas no tienen cómo llegar al Gobierno nacional, yo he tenido la oportunidad de conocer personas cercanas. Yo no he ofrecido favores, no he ofrecido coimas, es simplemente amistad. De nada sirve que seas un líder y no gestiones a tu comunidad. (...) No es pecado tener amigos dentro del Gobierno”, indicó.

Sigue La W reveló que Miguel Polo Polo había pedido ser reconocido como miembro de una comunidad indígena en el año 2019. Dicha solicitud la habría realizado para ganarse una beca.

El Ministerio de Interior confirmó que Miguel Polo Polo, hoy representante electo, también es miembro de una comunidad indígena pese a representar a la comunidad afro. Además, de acuerdo con un documento de esa entidad, se asegura que la solicitud fue expedida el 17 de marzo de 2022.

Allí se asegura que Miguel Polo Polo hizo la solicitud para registrarse en la comunidad Isla Gallinazo en las bases de datos de la Dirección de Asuntos Indígenas Rom y Minorías del Ministerio de Interior.