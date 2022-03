“Si tú te autopercibes como Afro, puedes ser Afro; hasta tu Paola que tienes rasgos arios”: Miguel Polo Polo

En diálogo con Sigue La W, el representante electo Miguel Polo Polo habló acerca de las comunidades Afro y señaló que, de acuerdo con la Constitución de Colombia, cualquier persona que se autoperciba como afro lo puede ser.

“La Constitución dice que cualquier persona que se autodetermine o se autoreconozca como Afro, puede ser Afro. Si tú te autopercibes como Afro, ante el Ministerio del Interior tu puedes ser Afro. Hasta tu Paola que tienes rasgos Arios”, comentó Polo Polo.

Ante la respuesta, la periodista Paola Herrera apuntó que él está desconociendo la historia a lo que el influenciador señaló que es una falta de respeto que le diga que, siendo negro, no conoce la historia de su raza.

A propósito de la discusión con Miguel Polo Polo sobre lo que significa ser afro y si cualquiera puede considerarse así, Luis Ernesto Olave, excandidato a curul afro, explicó que no se trata solo de un reconocimiento.

“No es que cualquier persona diga que se reconoce, si no tienes los rasgos fenotípicos, no te lo dan y se debe demostrar ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio de Interior un arraigo a la cultura, no como asegura Miguel Polo Polo que cualquier persona dice que puede ser afro”.