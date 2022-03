Por violencia intrafamiliar denuncian a un exalcalde del municipio de Canalete

A través de redes sociales, Yeis Simanca Morales, hizo pública una denuncia en contra de su exesposo, el exalcalde de Canalete, Córdoba, Armando Lambertínez.

De acuerdo con la denuncia, el exmandatario la habría agredido fuertemente originándole varias heridas en la cabeza.

“Toda esta terrible pesadilla comenzó cuando yo estando en embarazo me agredió física y psicológicamente. En ese momento, pensé que me lo merecía por reclamarle una de sus tantas infidelidades y, tal vez, por dejar a mi hijo sin su padre, hecho que jamás pensé que se repetiría; no obstante, la realidad fue otra, fue el inicio de una vida infernal, de una pesadilla que hasta el domingo 13 de marzo casi me cuesta la vida. Todos estos actos de violencia me llevaron a un estado de depresión alto”, sostuvo la mujer.

En ese sentido, agregó que “tomé la decisión de darle fin a esta violencia que por tantos años me atormentó. Decidí denunciar a mi agresor ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar del cual soy víctima”.

Frente a la delicada denuncia, este medio ha consultado con el exalcalde Lambertínez quien sostuvo que en las próximas horas emitiría un pronunciamiento. Mientras, el caso es investigado por las autoridades competentes.