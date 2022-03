La polaca Iga Swiatek es la favorita en el Miami Open 2022 tras el retiro de Ashleigh Barty

Ante la ausencia de la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, que decidió recargar pilas tras su coronación en el Abierto de Australia, la favorita es la polaca Iga Swiatek.

Swiatek viene de ganar en Indian Wells y trepó a la segunda plaza del ranking femenino, por delante de la griega Maria Sakkari (3), a la que venció sin dificultad en la final del domingo.

Estas dos jugadoras intentarán confirmar su excelente estado actual en Florida, donde Aryna Sabalenka (4), en mala forma, tendrá que sobreponerse.

Finalmente, los ojos estarán inevitablemente puestos en otra bielorrusa, Victoria Azarenka, que, por alguna razón desconocida, se echó a llorar en medio del partido de tercera ronda en Indian Wells, y en la japonesa Naomi Osaka, que también tuvo un episodio de lágrimas durante y después de su indicente (“Naomi apestas”) con parte del público.

Seis meses después de sus lágrimas en el US Open, la japonesa atravesaba un nuevo episodio de angustia en el desierto californiano.

Medvedev, Schwartzman y Alcaraz se dan cita en el torneo de Miami

Pese a las ausencias del serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, y el español Rafael Nadal, el Masters 1000 de Miami mantiene su brillo con las presencias del ruso Daniil Medvedev, el argentino Diego Schwartzman y el español Carlos Alcaraz.

También estará la nueva estrella del tenis local, Taylor Fritz, ganador el domingo en Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, donde venció a Nadal en la final para convertirse en el primer estadounidense en ganar el torneo en el desierto californiano desde Andre Agassi en 2001.

Argentina tendrá seis jugadores en la rama masculina, encabezados por el ‘Peque’ Schwartzman, mientras que España lo hará con siete, liderados por el juvenil Alcaraz, semifinalista en Indian Wells, donde cayó ante Nadal.

Alcaraz, de 18 años y decimosexto del ranking de la ATP, llevó a Nadal al límite el sábado, demostrando por que es señalado como el futuro del tenis español.

En el torneo WTA 1000 femenino estarán las españolas Paola Badosa y Garbiñe Muguruza.

El ruso Daniil Medvedev tratará de ganar en Miami su primer título de 2022 para recuperar el puesto de número uno del mundo, que volvió a manos de Djokovic este lunes.

El serbio no estará en Miami por no estar vacunado contra el covid-19 y por lo tanto no autorizado para ingresar a territorio estadounidense.

Rafa Nadal, por su parte, ya había descartado su presencia en este certamen para descansar y encarar al 100 por ciento la gira en canchas de arcilla de Europa. El mallorquín también sufrió una lesión en el pectoral izquierdo y las costillas, que lo tuvo a maltraer en la final de Indian Wells el domingo.

Medvedev, que al igual que sus compatriotas y los bielorrusos jugará sin mención de su país ni representación de su bandera, según la directiva de los órganos rectores del tenis en respuesta a la invasión de Rusia a Ucrania, podría cruzarse con el veterano escocés Andy Murray.

Y sus principales competidores serán el alemán Alexander Zverev (4) y el griego Stefanos Tsitsipas (5). Estos dos fracasaron rápidamente en Indian Wells.