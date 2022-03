“Estoy en la calle”: La situación de ‘Manga’ Escobar luego de la condena por abuso sexual

El futbolista Andrés ‘Manga’ Escobar fue condenado por abuso sexual en Reikiavik (Islandia) y, pese a no estar en una cárcel, le quitaron su pasaporte y denuncia a través de redes sociales que “se encuentra en la calle” porque lo “sacaron del apartamento”.

Aunque el futbolista colombiano asegura que no es culpable de la denuncia puesta en su contra, afirma que aún tiene que esperar 8 meses para poner una apelación en el caso en su contra, el cual ya lleva 6 meses.

‘Manga’ también pidió ayuda al gobierno colombiano puesto que no puede trabajar y se ve en una situación económica difícil.

“Hoy estoy en la calle esperando ayuda de mi gobierno, me han sacado del apartamento no puedo trabajar, no puedo volver a mi país, pues la policía me ha quitado mi pasaporte en septiembre del año pasado, se me agotaron los recursos, ya he gastado más de 40.000 dólares en este país del cual soy preso”, indicó Escobar en una publicación de Instagram.

Para la investigación del caso, el futbolista dice que le están pidiendo una suma de dinero alta y se pregunta qué hacer: “Me están obligando a pagar 70.000 dólares por la investigación de un caso por un crimen que no cometí”.

Por último, el exjugador de Millonarios, comentó que iba a buscar dónde pasar la noche y pidió compartir la publicación.

“Buscaré donde pasar la noche de hoy, me están matando de la manera más dolorosa”, concluyó Andrés ‘Manga’ Escobar.