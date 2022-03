"Por ley no se le puede meter amor a los hogares": Julio Sánchez Cristo a congresista por polémico proyecto

En diálogo con la W Radio, la senadora del Centro Democrático Milla Romero explicó en qué consiste su polémico proyecto de ley por medio del cual busca que se adopte el respeto, la responsabilidad y el amor como base fundamental de la convivencia de los hogares y las familias colombianas.

“Este es un proyecto de ley que busca promover en la educación, en la crianza, en las relaciones familiares, el amor como la base fundamental de la convivencia para lograr así una mayor armonía en el hogar”, afirmó la congresista.

Ante las explicaciones de su proyecto de ley, Julio Sánchez Cristo, director de W Radio, le preguntó que si no es algo obvio que las personas quieran formar un hogar con base en el amor: “En un país con tantas necesidades y problemas inmediatos imagínese usted llover sobre lo llovido y tratar de defender un principio de la vida que es lógico no solo para los católicos sino para cualquier ser humano”.

La senadora Milla Romero respondió: “No es tan obvio para muchos como para usted lo es, entonces si es necesario que volvamos, nuevamente, desde la educación, desde las escuelas de formación de padres, desde los manuales de convivencia, a que volvamos a hablar de todos estos temas que se han dejado de lado. No ve cómo está el país, Julio, se necesita hablar nuevamente de respeto porque unos quieren imponer sus creencias y les parece que como ellos piensan debe pensar todo el mundo y así no son las cosas”.

Tras la respuesta, Cristo la volvió a cuestionar: “Yo no entiendo es como usted, por ley, pretende que la gente le meta amor a su hogar, eso no se puede imponer; ayudas las que quiera: hay ayudas psicológicas, materias en los colegios, las comisarías de familia, líneas abiertas, líneas calientes para cualquier tipo de consulta, en fin; pero obligar a la gente por ley a que su familia crezca en medio del amor, no lo entiendo”.

La senadora del Centro Democrático reiteró que es necesario volver a tomar estos conceptos que, según ella, “han sido olvidados desde la educación”, para así formar mejores personas para el futuro.