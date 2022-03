Video: venezolano denunció que policía en Bogotá lo golpeó y le disparó en medio de un procedimiento

Bogotá

Denyert Alejandro Villarroel denunció en W Radio que fue víctima de golpes e insultos por parte de uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá. Los hechos, dijo el ciudadano de origen venezolano, ocurrieron en la localidad de Usme, luego de llegar a la zona, tras un accidente en el que se vio involucrado su hermano.

“Hubo un choque entre la moto y un carro, el del carro se baja a golpear al de la moto, llegaron algunas personas para separarlos, llega tránsito u saca a las personas que están cerca, yo llego y me doy cuenta que es mi hermano, el de tránsito me saca y yo me voy para la esquina donde estaban todos, pero la Policía llega e insiste en que nos retiremos.”

En ese momento, relató: “la gente se empieza a molestar y le dice que por qué nos teníamos que ir y por qué tenía que llegar de esa manera, que con hablar bien era suficiente, en ese momento yo estoy de frente y el policía trata de agarrarme por la camisa, en el video se ve que estoy como tratando de que no me agarrará y conversando para ver si se quedaba tranquilo, cuando me agarra allí es donde empiezan los problemas.”

Lo grave, dijo Denyert, es que uno de los uniformados sacó su arma de dotación. “La gente no quería que me llevaran porque no estábamos haciendo nada malo, llegaron otros policías y parece qué ahí hubo golpes, la parte del disparo, vi que fue hacia el piso hacia la persona, dispararon en el momento de los golpes porque parece que a uno le dieron un golpe.”

Siguió contando: “entran a un restaurante donde yo entré, me ven y lo primero que iban a hacer es ponerme las esposas, cuando el policía que disparó me ve, me dice que yo lo había golpeado, allí empezaron a darme golpes, ese mismo policía me ve el teléfono y me dice que lo dé por perdido, me quitan la chaqueta y audífonos, me llevaron hacia el CAI y les digo que me devuelvan las cosas, y allí siguen golpeándome, el policía me dice que si yo denuncio me busca y que donde fuera me iba a conseguir.”

Por ahora, la Policía Metropolitana de Bogotá no se ha referido a este caso que ocurrió en la calle 120 con carrera séptima. Los vecinos de la zona piden que se identifique al policía que disparó ya que pudo ocasionar unta tragedia.